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В Крыму появится производство мороженого

В Крыму планируется реализовать проект по созданию фабрики мороженого.

Ее мощности составят до 10 тыс. тонн продукции. В сутки фабрика будет выпускать 40 тонн мороженого. Вложения в строительство предприятия составят 500 млн рублей. 
Проект реализует фабрика «Славица», которая подписала соглашение о сотрудничестве в рамках проекта с Корпорацией развития республики. Предприятие станет резидентом индустриального парка «Феодосия» на участке площадью 35 тыс. кв. метров. 
В сутки фабрика будет перерабатывать 60 тонн молока. Сырье будут поставлять местные фермеры. Четверть производимого мороженого планируется реализовывать в Севастополе и Крыму, остальное – отправлять в другие южные регионы.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/agronovosti-yga-rossii/17980-V-Krymu-pojavitsja-proizvodstvo-morozhenogo

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Категория: Новости / Общество

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