Эту победу можно сравнить с Олимпийскими играми

/Общество/

Студенты МГУ имени Ломоносова стали абсолютными победителями чемпионата мира по спортивному программированию ICPC.

Турнир проходил в Пекине. Среди призеров команды еще трех российских вузов – московского МФТИ, Уральского федерального университета и Университета ИТМО Санкт-Петербурга. Россияне уже 7 лет подряд привозят домой кубок абсолютного чемпиона. В этом году российские участники завоевали 4 медали из 13, это абсолютный рекорд. В соревнованиях принимали участие около 50 тысяч лучших студентов-программистов из 11 стран. Первыми впечатлениями от турнира поделился в эфире радио Sputnik капитан команды МФТИ, директор Центра ИТ-образования Алексей Малеев.

«Для нас всех это лучший результат за всю историю. Мы относительно недавно открыли у себя программу в области компьютерных наук, примерно 10 лет назад. Подготовку студентов к олимпиадам начали в 2011 году. С тех пор у нас уже четвертая медаль. В этом году есть некая особенность – были сложные задачи. Коллеги из МГУ, вуза-чемпиона, решили 9 задач, еще три команды решили по 8 задач. Обычно команда-победитель решает по 10-11 задач», – рассказал Алексей Малеев.

О престиже турнира рассказал в эфире радио Sputnik глава венчурного фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый.

«Международные форумы предназначены для достаточно узких специалистов. В то же время участие и победа в таких конкурсах имеют определенный вес, это статусные мероприятия, которые дают определенные баллы учебным заведениям или группам, которые приходят туда участвовать. Победа в таких турнирах – достижение, которое следует рассматривать, как победу на Олимпийских играх», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/