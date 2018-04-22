Илья Авербух высказался об обмане зрителей на ледовых шоу

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О мошенничестве в сфере фигурного катания недавно заявила его коллега Елена Бережная.

Звезды шоу-бизнеса часто сталкиваются с мошенничеством как в области продажи левых билетов, так и в плане подтасовки афиш мероприятий, которые заведомо не состоятся или состоятся, но с другими артистами. Судя по всему, с подобным не раз сталкивались и представители фигурного катания.

Недавно олимпийская чемпионка Елена Бережная заявила в социальной сети, что стала жертвой мошенников. По словам спортсменки, фотографии ее спектакля были незаконно использованы для рекламы другого, совершенно постороннего ледового шоу. «Это плагиат, — утверждает Елена.— Все фотографии используются незаконно. Спектакль «Принцесса Анастасия» украли у Санкт-Петербургского Детского ледового театра, поэтому за качество подделки никто ручаться не может. Это мошенники!»

Илья Авербух поддержал Елену и высказал свое мнение на этот счет. «Только с вашей помощью мы сможем избавиться от этого сорняка, который уже не один год, прикрываясь именем Лены и ряда других великих спортсменов, обманывает зрителя нижайшим уровнем качества ледового шоу! При этом дискредитирует само выступление на льду, — сказал Авербух. — При всем уважении к ребятам фигуристам, выступающим там, которые честно выполняют свою работу и которые достойны исключительно уважения, покидающие зал зрители задолго до финала этого действа — это визитная карточка псевдоледового шоу! К таким же, помимо уже упомянутого Леной шоу, относится и шоу «Дракула», которое действительно находится за гранью добра и зла! Удачи нам всем! И Совести!», — цитирует фигуриста 7days.ru.

Источник: https://teleprogramma.pro/news/362850/