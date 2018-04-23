Порядка десяти тысяч человек принимают участие в параде Кубанского казачьего войска

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Казаков, а также представителей Союза казачьей молодежи на театральной площади Краснодара приветствовали глава региона Вениамин Кондратьев, вице-губернатор, атаман ККВ Николай Долуда.

Также на параде присутствуют заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Вячеслав Косенков, премьер-министр Республики Адыгея Александр Наролин, прокурор края Сергей Табельский, глава УФСБ Кубани Игорь Колосов, первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета по краю Андрей Маслов.

Торжества в честь 27-й годовщины со дня принятия закона «О реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества» начались в десять утра у войскового собора святого благоверного князя Александра Невского. Праздничный молебен отслужил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

После казачьи расчеты выстроились у памятника Екатерины Второй и прошли строем по улице Красной до Театральной площади. В полдень начался парад, который возглавил вице-губернатор региона, войсковой атаман Николай Долуда. Всего по площади прошли более шести тысяч казаков и трех тысяч участников Союза казачьей молодежи Кубани – учащихся казачьих кадетских корпусов, казачьих классов, средних и высших учебных заведений.

– Судьба казачества никогда не была простой. Мужественно проходя через все испытания и лишения, по первому зову казаки вставали на защиту своего Отечества, проявляя героизм и преданность Родине. И сегодня казачество является сплоченной и патриотически настроенной частью общества. Мы не раз доказывали это реальными делами, – сказал заместитель главы региона.

Он напомнил, что казаки Кубанского казачьего войска несут все виды государственной службы, совместно с полицией охраняют правопорядок. Под защитой казачьих охранных предприятий находятся 1846 социальных объектов, среди которых школы, детские сады, техникумы, профессиональные училища, поликлиники, банки.

По словам Николая Долуды, не менее важная роль сегодня отводится развитию экономической деятельности казачьих обществ Кубанского войска.

– Казак во все времена был не только воином, но и землепашцем. Мы должны быть хозяевами своей земли, должны опираться на те традиции и обычаи, которые передали нам наши предки и которые были утрачены в годы лихолетья, – подчеркнул вице-губернатор.

Казачий парад, как и в прошлые годы, проходит в преддверии годовщины Великой Победы. По традиции в этот день председатель Совета стариков ККВ Николай Рябцев и кадеты Кубанского казачьего корпуса имени атамана Бабыча возложат к Вечному огню на Всесвятском кладбище гирлянду.

Напомним, закон «О реабилитации репрессированных народов» был подписан 26 апреля 1991 года.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края