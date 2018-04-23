Открылась регистрация на KFC BATTLE: волонтерство

/Общество/

2018 — год волонтера в России. Тысячи людей изо дня в день идут помогать другим, просто потому что им не все равно.

Добрых дел больше, чем кажется, и пришло время рассказать о них! KFC не может оставаться в стороне и запускает новое направление в рамках международного проекта KFC BATTLE. Хочешь сделать мир лучше? Действуй прямо сейчас! Принимай участие и выигрывай. Три проекта победителей получат грант общей суммой в 1 000 000 рублей. Регистрация уже стартовала и продлится до 20 мая.

KFC знает, что ты всегда хотел сделать что-то действительно стоящее. Хватит ждать подходящего момента. Зарегистрируйся на сайте и покажи на своем примере, как делаются добрые дела. Стать участниками конкурса могут юноши и девушки от 14 до 30 лет. Для этого нужно реализовать волонтерский проект (засчитываются проекты за период с 1 января по 20 мая 2018 года), подготовить о нем презентацию из трех слайдов и выложить ее на официальной странице KFC BATTLE: волонтерство.

Народное голосование определит 25 лучших проектов, которые пройдут во второй этап конкурса, где их уже будет оценивать профессиональное жюри. В его состав вошли партнеры KFC BATTLE: волонтерство — эксперты в сфере добровольчества, представители Ассоциации волонтерских центров и издательский дом «Комсомольская правда». В шорт-лист от экспертов войдут 8 участников. При поддержке кураторов они подготовят новые проекты на финансирование и защитят их перед экспертным жюри на Суперфинале в Москве.

Предлагайте социально значимые проекты, выигрывайте гранты на реализацию и воплощайте задуманное с командой профессионалов!

Также в этом году в рамках KFC BATTLE впервые проходит Чемпионат KFC по киберспорту (DOTA 2) и батл по мобильной фотографии. Показать свой талант можно и в традиционных Чемпионатах KFC по футболу и стритболу, а также в творческих батлах KFC BATTLE по направлениям: рэп, вокал, блогинг.

В 2018 KFC BATTLE поддерживают Александр Кержаков, Тимофей Мозгов, Егор Крид, L’One и Black Star, Anny May, Ярослав NS Кузнецов и многие другие.

Делай добро — #БериСвое

Подробная информация и условия участия — www.kfcbattle.com

О бренде KFC

KFC (англ. Kentucky Fried Chicken) — всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, мировой лидер среди ресторанов, предлагающих блюда из куриного мяса. Оригинальная рецептура фирменной панировки с использованием 11 секретных трав и специй держится в строжайшей тайне уже много лет и доступна лишь нескольким сотрудникам компании.

KFC является дочерней компанией корпорации Yum! Brands, представленной в России брендами KFC и Pizza Hut. Yum! Brands девятнадцатый год подряд входит в международный рейтинг Fortune 500 Top Companies и управляет более чем 44 000 ресторанов в 135 странах мира.

Рост выручки российского подразделения KFC по результатам 2017 года составил 24%: это максимальный прирост за год среди всех регионов присутствия бренда в мире. На текущий момент в России и странах СНГ открыто более 700 ресторанов KFC.

О международном молодежном проекте KFC BATTLE

KFC BATTLE — это масштабный спортивный и культурно-образовательный проект бренда KFC для молодых людей, которые хотят найти свой путь. Проект продвигает идеи активного образа жизни и дает возможности для саморазвития. Это уникальная стартовая платформа, которая позволяет молодежи реализовать себя, понять, в чем они действительно сильны, и найти единомышленников.