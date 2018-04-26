Отметим день пожарной охраны вместе!

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Пожарная охрана России – одна из старейших служб в стране. Ее история берет начало с 1649г., когда царем Алексеем Михайловичем был учрежден первый нормативный акт о мерах защиты от огня «Наказ о градском благочинии».

За 369 лет Пожарная охрана России прошла нелегкий путь от старых ручных насосов до мощного современного вооружения.

В 1999 году был издан Указ Президента Российской Федерации Б.Ельцина от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны», со дня его подписания День пожарной охраны считается 30 апреля.

С 2002 года пожарная охрана вошла в систему МЧС России. И теперь пожарные выполняют, в том числе, функции спасателей. Теперь это мощная, разветвленная система, выполняющих свою работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вся история пожарной охраны Кубани пронизана ярчайшими примерами самоотверженности, преданности делу, несгибаемой стойкости профессионалов-пожарных.

30 апреля в Краснодаре пройдут мероприятия по случаю празднования Дня пожарной охраны.

В парке 30-летия Победы состоится торжественная церемония открытия памятника «Пожарный автомобиль» в честь огнеборцев Кубани.

А на Театральной площади Краснодара состоится праздничное семейное мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны.

Для гостей будет подготовлена насыщенная программа – конкурсы, состязания и другие развлечения, как для детей, так и для взрослых. Это соревнования на скоростных беговелах, конкурс на самого меткого пожарного - стрельба водой по мишеням из настоящего пожарного ствола, пожарный кроссфит с участием лучших огнеборцев Кубани и детская полоса препятствий.

Помимо этого будет организована работа фотозон, выставка пожарно-спасательной техники и вооружения. Юные гости смогут поучаствовать в квестах, прокатиться на пожарном автомобиле, примерить боевую одежду огнеборца. В специальном «куполе безопасности» ребятам покажут обучающие фильмы.

На сцене для всех гостей выступят творческие коллективы Краснодарского края. Здесь же пройдет и награждение победителей конкурсов и соревнований.

Завершится праздничное мероприятие настоящей борьбой с огнем, которую продемонстрируют сотрудники МЧС в ходе показных пожарно-тактических учений.