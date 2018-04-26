Александр Плутник назначен генеральным директором ДОМ.РФ

/Общество/

Наблюдательный совет ДОМ.РФ в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, согласованными с Администрацией Президента Российской Федерации, назначил Александра Плутника генеральным директором ДОМ.РФ на новый срок.

Напомним, ранее ДОМ.РФ сообщил об утверждении единственным акционером новой редакции устава. В ней учтены лучшие мировые и российские практики в сфере корпоративного управления, включая подходы, принятые в крупнейших российских компаниях с государственным участием, а также последние изменения российского законодательства об акционерных обществах.

Обновленный устав утвержден в исполнение директив Правительства Российской Федерации. В соответствии с уставом, срок полномочий генерального директора составляет 5 лет.

Источник: пресс-служба компании