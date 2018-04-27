Госавтоинспекторы Новороссийска обучают детей безопасному поведению на улицах

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В рамках «Месячника дорожной безопасности детей-пешеходов» сотрудники Отдела ГИБДД проводят практические занятия со школьниками вблизи пешеходных переходов, обучая детей правилам перехода через проезжую часть, и напоминая об обязательном использовании световозвращающих элементов.

Полицейские показывают, какие дорожные знаки устанавливаются в зоне пешеходных переходов, рассказывают об истории появления светофора, и что обозначают световые сигналы на нем.

Инспекторы акцентируют внимание школьников на «дорожных ловушках», которые могут попадаться по пути в учебное заведение, а также на необходимость быть предельно внимательными при переходе через проезжую часть. Участники экскурсии заверили инспекторов, что будут внимательными на улицах города и будут неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД управления МВД России по городу Новороссийску