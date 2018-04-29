«Кубаньводкомплекс» заменил аварийные участки магистрального водовода в Темрюкском районе

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На днях бригада аварийно-восстановительных работ ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» выполнила работы по замене двух проблемных участков на магистральном водоводе.

Эти участки находились в аварийном состоянии по причине крайней степени изношенности стального трубопровода, проложенного в начале 70-х годов.

По магистральному водоводу В-8 питьевая вода поступает в шесть поселков, расположенных на побережье Черного моря и Кизилташского лимана: Виноградный, Прогресс, Веселовка, Таманский, Артющенко и Волна. Общая численность населения поселков – около семи тысяч человек.

Замена двух участков, длиной 8 м и 1,5 м, проводилась во время выполнения планово-профилактических работ по промывке и дезинфекции магистральных водоводов, которые проводятся с кратковременным ограничением водоснабжения. Воспользовавшись остановкой подачи воды, специалисты участка магистральных сетей и головных сооружений РЭУ «Таманский групповой водопровод» выполнили демонтаж аварийных участков и монтаж новых. Умелая организация производственного процесса и профессионализм рабочих с многолетним стажем позволили провести работы качественно и в кратчайшие сроки.

Замена изношенных участков магистрали В-8 стали весомым дополнением к большому объему мероприятий по подготовке системы водоснабжения РЭУ «Таманский групповой водопровод» к предстоящему сложному периоду летних нагрузок. Проведенные работы обеспечат надежность работы системы водоснабжения, улучшат качество предоставления услуг потребителям.

Источник: пресс-секретарь управления кадровой политики, взаимодействия со СМИ, делопроизводства и контроля ГУП КК "Кубаньводкомпле