Геленджик отпразднует первомай

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Праздник, посвященный Дню Весны и Труда, состоится на площади имени Погодина (около кинотеатра «Буревестник»).

Мероприятие начнется в 11.00.

В рамках официальной части мероприятия пройдет митинг, организованный местным отделением партии «Единая Россия», после чего состоится чествование жителей, достигших наилучших результатов в своей профессиональной и общественной деятельности.

Свидетельства о занесении на Аллею трудовой славы муниципального образования город-курорт Геленджик получат 10 лучших работников предприятий и организаций муниципалитета, а также 10 трудовых коллективов.

Продолжится праздник Весны и Труда концертом и розыгрышем призов.

Стоит отметить, что все выходные дни на Ярмарочной и Центральной площадях Геленджика, а также на площади им. Погодина будут проходить концерты и различные интерактивные программы. Начало мероприятий в 12.00.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик