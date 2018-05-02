Интерактивный патриотический проект «Письма, опаленные войной» реализуют кубанские поисковики силами волонтеров школьных поисковых отрядов

/Общество/

На интернет-сайте организации Кубаньпоиск kubpoisk.ru накануне Дня Победы начал действовать специальный раздел, в котором размещаются сканированные письма земляков с фронта.

Путь в раздел доступен на главной странице сайта (http://kubpoisk.ru/pisma_opalenie_voynoy/) по клику на баннер «Письма, опалённые войной». Также есть одноимённая активная надпись в левом блоке сайта. При клике на баннер, пользователь сайта переходит во внутренний текстовой раздел, знакомится с информацией об акции «Письма, опалённые войной» и переходит по клику в подраздел со списком районов Краснодарского края. При выборе района и переходе на его внутреннюю вкладку открывается список воинов-авторов писем. При выборе фамилии и переходе на внутреннюю вкладку открывается страница с письмами солдата.

В обработке информации и оцифровке писем принимают активное участие волонтеры Школьного краеведческого поискового отряда «Патриоты Кубани» (СОШ № 89 города Краснодара), Школьной поисковой группы «Обелиск» (СОШ № 86 станицы Старокорсунской), Краеведческого отряда «Поиск» (станица Васюринская Динского района).

В апреле 2018 года, накануне Дня Победы, раздел сайта открыт, идет размещение писем и информации об их авторах. Реализация проекта "Письма, опаленные войной" анонсирована в ходе традиционной акции "Мы идем снова там, где гремела война" (информация о возможности участия в нем размещена в буклетах в виде фронтового письма).

Организаторы предлагают всем кубанцам присылать сканы писем наших земляков на электронную почту: kubpoisk@mail.ru для дальнейшей обработки добровольцами и размещения на сайте kubpoisk.ru

Проект "ПИСЬМА, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ реализуется" в рамках Межрегиональной патриотической просветительской программы «НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ» и реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Источник: ККОВППО «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск»