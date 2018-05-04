На Кубани стартовала патриотическая акция «Письма, опаленные войной»

/Общество/

В преддверии Дня Победы ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» подготовила интерактивный проект.

Принять участие в акции могут все желающие. Для этого необходимо отсканировать письмо, подготовить расшифровку текста и приложить информацию о судьбе фронтовика. Присылать документы нужно на электронную почту: kubpoisk@yandex.ru, kubpoisk@mail.ru с пометкой «Фронтовые письма».

– Копии солдатских писем наших земляков будут размещаться на сайте. Они будут публиковаться по географическому признаку. Например, фронтовое письмо, адресованное в станицу Славянскую, будет доступно в разделе Славянский район по фамилии автора, – сообщили организаторы.

Кроме того, с 1 апреля в городах и районах края представители 8 поисковых организаций и 2 школьных поисковых отрядов проводят тематические встречи с молодежью. Юным кубанцам представляют выставки поисковых реликвий, показывают документальные фильмы. Патриотические мероприятия уже прошли в Новороссийске, Кропоткине, Красноармейском и Тимашевском районах, и завершатся ко Дню Победы. Всего в акции примут участие более чем 20 городов и районов края. По словам организаторов, с работой кубанских поисковиков смогут ближе познакомиться 8 тысяч человек.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края