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В Геленджике пройдет очередная экологическая акция по восстановлению надписи на склоне Маркхотского хребта

Чтобы  «ГЕЛЕНДЖИК» засиял по-новому,  десант добровольцев поднимется в горы 19 или 20 мая (в зависимости от погодных условий).

Возможность привести в порядок буквы, из которых составлено название города, есть у каждого. Сбор участников акции - 19 (20) мая в 8.00 на углу ул.Островского и ул.Тельмана, откуда активисты организованной колонной на УАЗиках отправятся на вершину хребта. 
Узнать более подробную информацию и записаться на участие в акции можно по телефону: 8-928-424-8-424.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Общество

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