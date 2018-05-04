В Геленджике пройдет очередная экологическая акция по восстановлению надписи на склоне Маркхотского хребта

/Общество/

Чтобы «ГЕЛЕНДЖИК» засиял по-новому, десант добровольцев поднимется в горы 19 или 20 мая (в зависимости от погодных условий).

Возможность привести в порядок буквы, из которых составлено название города, есть у каждого. Сбор участников акции - 19 (20) мая в 8.00 на углу ул.Островского и ул.Тельмана, откуда активисты организованной колонной на УАЗиках отправятся на вершину хребта.

Узнать более подробную информацию и записаться на участие в акции можно по телефону: 8-928-424-8-424.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик