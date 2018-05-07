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На Кубани в День Победы охрану общественного порядка обеспечат свыше 5 тысяч сотрудников полиции
В рамках празднования Дня Победы в Краснодарском крае состоится более 400 праздничных мероприятий, в которых примут участие свыше 600 тысяч человек.
Законность и общественный порядок на шествиях, митингах, культурно-зрелищных и спортивных мероприятиях будут осуществлять более 5 тысяч сотрудников полиции.
Места массового пребывания граждан накануне Дня празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обследуют кинологи со служебными собаками.
Сотрудниками ГИБДД совместно с муниципалитетами принимаются дополнительные меры по оптимизации транспортной логистики вблизи мест проведения праздничных мероприятий.
Источник: https://23.мвд.рф/news/item/12990527/