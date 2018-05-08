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Акция «Бессмертный полк» объединила людей из более, чем 60-ти стран мира.

"Бессмертный полк" разрастается и обретает все больший вес с каждым годом. Об этом рассказал сопредседатель движения актер Василий Лановой. По мнению актера, в будущем движение будет расширяться, ведь это – вечная память того великого поколения. Акция "Бессмертный полк" в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Десятки стран и тысячи людей за рубежом уже приняли участие в акции. Простые принципы объединили людей в более чем 60 странах мира, рассказал в эфире радио Sputnik координатор Всероссийской гражданской инициативы «Бессмертный полк» Сергей Лапенков.

«Стержневой смысл «Бессмертного полка» – личная память человека. Память о конкретном солдате, конкретных людях, потому что это не только история фронтовиков в окопе, это история поколений, женщин, которые ждали солдат, тружеников тыла. Каждый должен ответить на вопрос, что для него эта память значит. Это история очень личная. Начиная с первого полка в Томске в 2012 году, я вижу, что у людей проснулся огромный интерес к своей истории. Поисковый центр, который появился у нас около 2-х лет назад, получает большое количество запросов, люди просят помочь им найти информацию о своих солдатах, о своих семьях. Свою семейную историю, скорее всего, мы все знаем очень плохо. XX век был веком крутых поворотов, каждый поворот выдергивал звенья из цепи памяти. Многие взрослые разговаривают с детьми о семейной истории. Тогда ребенок, подросток понимает, что это рассказ не про флешмоб, не про то, как 9 мая сделать классное селфи на фоне «Бессмертного полка», а про людей. Я бы хотел это видеть персональным уроком истории для каждого подростка. Важно, чтобы 9 мая дети и взрослые были вместе. Для «Бессмертного полка» принцип массовки противопоказан, тогда идея памяти о конкретном человеке становится заложником идеи массовости. Там, где помнят, что полк – история человека, бывают многотысячные колонны. Например, в Туле в прошлом году вышли 100 тысяч человек, а население там – около 500 тысяч. Простые принципы объединили людей, за счет них полк проходит более чем в 60 странах мира, появляются новые точки на карте. В Москве колонна собирается около стадиона «Динамо», надо просто прийти с фотографией, транспарантом своего солдата, встать в колонну и пройти вместе со всеми», – рассказал Сергей Лапенков.

Источник: https://ria.ru/radio/