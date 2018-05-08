В Новороссийске студенты построились в форме фамилии президента.

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В Новороссийске при поддержке главы города Игоря Дяченко молодые активисты организовали флэшмоб в честь инаугурации Президента Владимира Путина. Сообщает официальный сайт адинистрации Новороссийска.

Впервые в России в честь инаугурации Владимира Путина молодые активисты города, студенты и волонтеры НМО ВОО "Молодая Гвардия ЕР" Новороссийска при поддержке главы города Игоря Дяченко, Администрации МО г. Новороссийска и отдела по делам молодежи организовали грандиозный флешмоб на площади Морского вокзала. Более 1000 человек собрались, и выстроились в форме огромной надписи, которую, возможно, можно было увидеть даже с космоса!

Молодежь Новороссийска поздравляет Владимира Путина с инаугурацией - для нас это достойный лидер, которым можно гордиться! Говорится в сообщении пресс-службы.

Источник: Фото пресс-службы администрации МО Новороссийск