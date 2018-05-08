Каждый третий россиянин собирается смотреть праздничный салют

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В последние годы значимость Дня Победы в нашем обществе значительно выросла, этот день стал главным праздником в нашей стране. Сегодня граждане заметно чаще планируют участие в праздничных торжествах, чем несколько лет назад (55% в 2018 г. против 37% в 2012 г.). Каждый третий (31%) собирается смотреть праздничный салют, каждый четвертый (24%) – провести время с близкими людьми.

Парад Победы традиционно привлекает к себе внимание подавляющего большинства граждан, при этом фиксируется заметный рост личной вовлеченности: так, в 2018 г. 29% опрошенных сообщили, что в прошлые годы присутствовали на Парадах Победы – с 10% в 2010 г. Две трети (65%) сказали, что смотрели трансляции торжества.

Основными функциями Парада Победы россияне считают сохранение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне (34%), выражение благодарности нашим предкам (32%). Также, по мнению граждан, торжество помогает воспитывать патриотизм у молодого поколения (19%). С другой стороны, все чаще парад воспринимают как возможность продемонстрировать военную мощь страны (21%).

Акция «Бессмертный полк», проходящая 9 мая в последние годы, приобрела в нашей стране широчайшую известность: о ней слышали 98% опрошенных, и в т.ч. 27% сообщили, что принимали у ней участие.

Сообщает ВЦИОМ