В Краснодаре пройдет первый открытый турнир по киберспорту «КиберКуб»

/Общество/

Первый открытый турнир по киберспорту состоится в городе Краснодаре и соберет участников со всего края. Турнир пройдет по 4 игровым дисциплинам: DOTA 2, CS GO, FIFA18, World of Tanks. Организаторы планируют привлечь к участию 128 команд. Так, вместе со зрителями количество участников события составит более 3 тысяч человек.

Турнир будет проходить в 2 этапа: отборочный и гранд-финал. Отборочный этап состоится 17-20 мая в пространстве Кубсомола по адресу ул. Кубанская набережная 33. Гранд-финал пройдет 24-25 мая в актовом зале Кубанского государственного университета.

Призовой фонд турнира составит 50 тысяч рублей. Также победителям вручат памятные призы и подарки от организаторов и партнеров турнира.

Зарегистрироваться можно на сайте www.cyberkub.ru

Организация проведения турнира поддержана Министерством образования, науки и молодежной политики и департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, а также при финансовой поддержке банка «Центр-инвест» и компании «Ростелеком». Участие в турнире бесплатное.

Источник: Минобр Краснодарского края