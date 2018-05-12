О проведении обследования ООО «Кубанские продукты»
Специалистами Краснодарского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея совместно с должностными лицами управления ветеринарии Краснодарского края проведено ветеринарно-санитарное обследование ООО «Кубанские продукты» (г. Краснодар), занимающегося заготовкой, хранением и оптовой реализацией подконтрольной продукции на наличие условий для вывоза продукции в страны Евразийского экономического союза.
При проведении обследований комиссией, осуществлен контроль выполнения требований законодательства РФ и ЕЭС, а также выполнение требований стран-импортеров.
По результатам обследования составлены акты о соответствии предприятия нормам и требованиям ЕЭС.
Сведения о проведенном обследовании, а также акты обследования размещены в ГИС «Цербер». Предприятие внесено в реестр Таможенного союза.