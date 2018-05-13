Эксперты ОНФ обсудили новый «майский» указ президента в части демографии и здравоохранения и направят свои предложения в правительство РФ

/Общество/

Эксперты Общероссийского народного фронта обсудили новый указ президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части демографии и здравоохранения.

Напомним, президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в своем указе от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» обозначил одну из главных национальных целей к 2024 г. – повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет (сейчас это 73 года).

Эксперты Общероссийского народного фронта возьмут под контроль исполнение нового указа президента России. Все предложения Общероссийского народного фронта будут направлены в правительство РФ.

Участники совещания, прошедшего на площадке ОНФ, подчеркнули, что подход к работе в данном случае должен быть межведомственным, то есть объединять усилия законодателей, исполнителей и общественников. Один из акцентов предлагается сделать на сохранении здоровья российских мужчин трудоспособного возраста, а также детей и подростков.

Президент России и лидер ОНФ Владимир Путин в своем указе поставил целый ряд задач. В частности, нужно сформировать у населения здоровый образ жизни, охватить всех граждан профилактическими прививками, обеспечить медслужбы квалифицированными кадрами, снизить смертность от основных причин (сердечно-сосудистых и онкологических болезней). Правительство до 1 октября 2018 г. должно разработать или скорректировать национальные программы по медицинским и демографическим вопросам.

Участники совещания, организованного на площадке Народного фронта, согласились, что подход к работе в данном случае должен быть межведомственным. «Цель, поставленная президентом, потребует объединить усилия структур здравоохранения, РАН, целого ряда министерств и исполнительной власти всех уровней, Госдумы и, конечно, Народного фронта. Только такой межведомственный подход позволит достичь успеха. Ведь здоровье людей определяется очень многими факторами из самых разных сфер жизни», - считает эксперт Народного фронта, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

Одна из главных проблем в этой сфере – здоровье российских мужчин, самых юных граждан, а также сельского населения. Так, жизнь представителей сильного пола в нашей стране на 10 лет короче женской. Смертность детей и подростков (от 0 до 14 лет) – в два раза выше, чем в странах ЕС. А селяне живут на два года меньше горожан. Поэтому здоровье именно этих категорий граждан должно стать приоритетом в планах работы до 2024 г., считают участники круглого стола.

Эксперты ОНФ проанализировали данные за 2011-2016 гг. и выяснили, какие факторы и каким образом влияют на продолжительность жизни в России. Результаты показали, что социально-экономические условия определяют ее на 37%, образ жизни (курение, алкоголь) – на 33%, финансирование и деятельность системы здравоохранения – на 30%. То есть качество и продолжительность прожитых лет почти на две трети зависят от образа жизни и состояния системы здравоохранения. Поэтому еще один акцент эксперты сделали на том, чтобы сформировать у населения потребность в здоровом образе жизни. Предлагается, в частности, ввести дополнительные целевые показатели – уменьшить употребление алкоголя к 2024 г. на 40% и снизить распространенность табакокурения в два раза (с нынешних 32% до 15%). Это потребует куда более жесткой политики по ограничениям рекламы и продажи алкоголя и табака, чем сегодня.

«Наши эксперты рассчитали сценарные условия, при которых возможно достигнуть продолжительности жизни в 78 лет. А именно: при росте ВВП на 4% ежегодно и снижении потребления алкоголя на 40% нужно ежегодно увеличивать финансирование здравоохранения не менее, чем на 10% в ценах 2017 г. Это примерно 300 млрд рублей дополнительно ежегодно», - подчеркнула Улумбекова.

Одна из главных причин смертности связана с онкологическими заболеваниями. В борьбе с ними важно своевременное обследование граждан. «Необходимо сконцентрировать все виды существующих медосмотров, профосмотров, скринингов и диспансеризаций в рамках одного федерального органа, который имел бы филиалы в регионах и размещал бы заказы на проведение скрининговых обследований», - считает главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера министерства здравоохранения Республики Татарстан Ильдар Хайруллин.

«В рамках указа президента нужно развивать именно профилактическую работу в системе здравоохранения. Сегодня серьезная проблема состоит в том, что нет эффективных механизмов для активного вовлечения граждан в ЗОЖ. А внедрить юридически закрепленную «страховую» ответственность людей за свое здоровье затруднительно. А ведь каждый гражданин должен стать субъектом медицинского права», - считает координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы Николай Говорин.

Эксперт добавил, что нужно разработать федеральный закон, который предусматривал бы меры экономической мотивации населения вести здоровый образ жизни. Это могут быть, например, финансовые обязательства за своевременное прохождение диспансеризации, занятия спортом, борьбу с лишним весом, отсутствие вредных привычек. В этом законе нужно также предусмотреть меры ответственности работодателей – занимаются ли они укреплением здоровья своих сотрудников.

Еще одна важная проблема – обеспечить учреждения здравоохранения квалифицированными кадрами. «На сегодня у нас нет четкой программы для ликвидации кадрового дефицита. Эта проблема актуальна для многих стран, и с ней нужно бороться. В частности, необходимо проанализировать показатели и параметры приема абитуриентов в медицинские вузы», - отметил член Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Эксперты ОНФ выразили готовность принимать самое активное участие в выполнении задач, которые поставил президент. Когда будут готовы рабочие проекты и программы, «фронтовики» подключатся к мониторингу их исполнения в регионах.

«Необходимо усилить роль Народного фронта в контроле над реализацией этого процесса, в том числе за использованием финансовых ресурсов и решением кадровых проблем. ОНФ будет контролировать не только повышение доступности медпомощи в малых и удаленных населенных пунктах, где проживают до 2 тыс. человек, но и в целом достижение всех обозначенных президентом целей в здравоохранении и демографии. ОНФ продолжает формировать предложения по теме совещания. Затем все они в самое ближайшее время будут направлены в правительство РФ» - заключил Леонид Рошаль.

Эксперты Народного фронта продолжат формировать предложения по теме совещания. Затем все они будут направлены в правительство РФ. Также участники совещания подчеркнули, что под руководством ведущих клиницистов, академиков РАН в самые короткие сроки нужно создать специальные рабочие группы и разработать проекты программ. Этот материал также будет представлен в правительство РФ.

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Источник: Пресс-служба ОНФ