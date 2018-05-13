Прошел семинар финансовой грамотности для молодых аграриев Крыма

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Национальный союз агростраховщиков принял участие в работе I Крымского форума сельской молодежи, который на базе Академии биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И. Вернадского организовал Российский союз сельской молодежи.

Специалисты НСА в рамках форума провели семинар «Организация сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой», цель которого – повышение финансовой грамотности аграриев. В работе Форума участвовали представители Министерства сельского хозяйства Республики Крым, Федерации независимых профсоюзов полуострова, Российского союза сельской молодежи, ученые и студенты аграрных учебных заведений Крыма.

«При достаточно развитом животноводстве, ведущей сельскохозяйственной отраслью Крыма на данном этапе является растениеводство: на полуострове хорошо отлажено производство зерновых, овощей, фруктов, эфирных и масличных культур, развито виноградарство. Вместе с тем погодные условия в Крыму не отличаются стабильностью, особенно в степной части полуострова, где нередки засуха и суховеи, - прокомментировал участие НСА президент Союза Корней Биждов. - Поэтому страхование с господдержкой – это актуальная для крымских аграриев тема».

По данным НСА, если в 2016 году на полуострове было охвачено страхованием 2 тыс. га площадей, то в 2017 году – уже 3,4 тыс. га (+170%). По животным застрахованное в 2017 году поголовье увеличилось более чем в 19 раз по сравнению с 2016 годом.

Обращаясь с приветствием к участникам и гостям Форума, заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова отметила интенсивное развитие АПК полуострова, акцентировав внимание на кадровом обеспечении отрасли, которая остро нуждается в высококвалифицированных специалистах. Огромная роль в этом процессе отводится Академии биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И. Вернадского. Свою лепту в разносторонний образовательный процесс и повышение уровня подготовки будущих специалистов сельскохозяйственной отрасли вносят общественные объединения, работающие в агарном секторе.

«Национальный союз агростраховщиков с особым вниманием относится к мероприятиям, которые проводятся в Крыму, - говорит Корней Биждов. – Только в этом году специалисты НСА приняли активное участие в работе деловой программы Международного форума-выставки Connect AgroTrade Crimea-2018, которая проходила в марте в Симферополе».

Как заметил Корней Биждов, органы АПК Крыма, понимая важность агрострахования для полуострова, региональным нормативным актом предусмотрели дополнительное стимулирование своих сельхозпроизводителей к обеспечению страховой защитой: по стратегически важным для региона культурам сельхозпроизводители, застраховавшие свои риски, получают повышенную поддержку (до 80%) на покупку семян.

Отмечая значимость повышения уровня финансовой грамотности аграриев по вопросам организации сельхозстрахования с господдержкой, Корней Биждов сказал, что НСА проводит активную работу в этом направлении в регионах, чтобы помочь аграриям правильно ориентироваться в содержании, условиях, документальном обеспечении агрострахования, верной оценке предложений и выборе оптимального решения.

«Семинар в Республике Крым стал очередным в серии мероприятий НСА по повышению финансовой грамотности наших сельхозпроизводителей, - говорит Корней Биждов. - Мы отмечаем, что такие встречи дают свои положительные результаты, о чем нам неоднократно говорят и руководители региональных АПК. Во всех странах с развитым АПК востребованы инструменты страхования сельхозрисков, и государства поддерживают в этом своих сельхозпроизводителей. В России агрострахование тоже будет развиваться – другого пути нет. И сегодняшним молодым, тем, кто завтра придет работать в отечественный АПК, необходимо разбираться во всех тонкостях страхования с господдержкой – как фактора, не только защищающего финансовые риски сельхозпроизводителей, но и влияющего на политику продовольственной безопасности государства».

Источник: Пресс-служба Национального союза агростраховщиков