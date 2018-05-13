Сезонная работа для кубанцев: благоустройство, туризм и Чемпионат мира по футболу

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По данным аналитиков компании HeadHunter большинство предложений о сезонной работе размещено в городе Сочи – около 40% от общего числа вакансий в Краснодарском крае на портале hh.ru. Также в пятерку лидеров вошли Краснодар (24%), Анапа (9%), Туапсе (8%) и Геленджик (4%).

– Предложения о временной занятости на рынке труда Краснодарского края достаточно разнообразны, что объясняется, прежде всего, курортной спецификой нашего региона, – комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по ЮФО Алёна Манохина. – Сезонные вакансии типичны для сферы благоустройства, сельского хозяйства, туризма и общественного питания, но можно найти и «офисную» работу – по нашим наблюдениям потребность в административном персонале немного возрастает в период летних отпусков.

Около 40% предложений о временной занятости – в сфере «Рабочий персонал». Требуются разнорабочие, грузчики, электрогазосварщики, сортировщики, комплектовщики товара, бассейнщики, плиточники, озеленители. Например, курортному комплексу Costa Rusa в Туапсинском районе необходим бассейнщик на период работы с мая по октябрь, который может получать от 22 900 на руки до вычета НДФЛ https://krasnodar.hh.ru/vacancy/24681226.

Еще одной популярной профессиональной областью, нуждающейся в персонале на «сезонку» оказалась сфера «Туризм/Рестораны» (20%). Работодатели ищут поваров, горничных, экскурсоводов, официантов, стюардесс, администраторов, менеджеров по бронированию. Кстати, что касается города-курорта Сочи, в преддверии проведения «Чемпионата мира по футболу – 2018», многие компании активно набирают сотрудников для обслуживания события мирового масштаба. В частности, официант на стадионе «Фишт» может заработать до 45 000 рублей на руки https://krasnodar.hh.ru/vacancy/25552423.

Найдется временная работа и для начинающих специалистов, а также соискателей без опыта. Требуются продавцы на торговые точки, промоутеры, специалисты по обслуживанию гостей, операторы аттракционов, аниматоры. Кстати, помощник оператора аттракционов в «Сочи парке» может заработать от 25 000 рублей до вычета НДФЛ https://career.ru/vacancy/25393776.

Источник: пресс-служба