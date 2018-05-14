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В Новороссийске в ряды юнармейцев приняли 20 юных жителей Белоглинского района. Торжественная церемония прошла у Вечного огня на Площади Героев, где героизм во время Великой Отечественной войны был повседневным делом.

- Вы приехали к нам из Белоглинского района. 178 дней ваш район был оккупирован фашистами. Около 4 тысяч человек было расстреляно. Ваши деды и прадеды еще помнят это страшное время, - обратился к присутствующим Игорь Дяченко. –Я искренне благодарен организаторам этой поездки и лично главе Белоглинского района Александру Николаевичу Коклину за воспитание высокого патриотизма в сердцах нашей молодежи.

В свою очередь Александр Коклин отметил, что благодарен Новороссийску за радушный прием, - Я здесь был, когда проходил службу в рядах вооруженных сил. Это славный город, в котором слово патриотизм, долг, любовь к Родине не просто слова, они в сердце каждого новороссийца.

- Нам предстоит сегодня интересный и насыщенный день, сказала после произнесения клятвы учащееся 8 класса 16 школы Белоглинского района Анна Марушко. - Мы планируем познакомиться с историей Новороссийска, прогуляться по городу, встретиться с нашими сверстниками, поделиться эмоциями и знаниями. Мы надеемся, что эта поездка станет для нас незабываемой, а Новороссийск любимым городом, в который всегда захочется вернуться.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск