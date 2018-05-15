Огниво, антистрессовые котята и семена сакуры: самые популярные китайские товары в майские праздники

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14 мая 2018 года аналитики сервиса Pandao выяснили, какие китайские товары пользовались наибольшей популярностью у россиян в период майских праздников (с 29 апреля по 9 мая).

Если судить по самым популярным категориям, более активно в майские праздники Pandao пользовались женщины – чаще всего оформлялись заказы в категориях «Красота и здоровье» и «Женская одежда». А самыми часто заказываемыми в этих категориях стали черная очищающая маска для лица и серьги-гвоздики с бантиком.

Мужчины также обновляли гардероб на Pandao, но не так рьяно. Категория «Мужская одежда» оказалась на девятом месте в рейтинге популярности. Больше всего заказов было оформлено на худи.

Уделяли внимание пользователи не только себе, но и своим железным коням. Категория «Автотовары» не попала в топ-3, но тоже была довольно востребована, заняв 7 место. Чаще всего покупали маркеры для ремонта сколов и царапин на автомобиле.

Замкнула тройку самых популярных категория «Дом и интерьер» – активнее всего продавались мельницы для специй.

Ожидаемо популярностью пользовались товары для сада и огорода. Самым востребованным товаром категории оказались семена сакуры.

Кроме того, пользователи Pandao часто покупали игры и игрушки – эта категория замкнула топ-10. Больше всего россиянам приглянулась игрушка-антистресс в виде спящего котенка.

В целом же с 29 апреля по 9 мая больше всего продано было вечных спичек с брелоками (категория «Спорт и отдых»). На втором месте оказались конвертеры для подключения к планшетным ПК мыши (категория «Телефоны и планшеты»). Также в топ-3 товаров попали ремешки для фитнес-браслетов M2 (категория «Электроника»).

Источник: PR-департамент Mail.Ru Group