В прокуратуре края состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросу обеспечения защиты прав участников строительства жилищных комплексов, расположенных в г. Краснодаре

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В прокуратуре Краснодарского края проведено заседание межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения прав участников долевого строительства ЖК «Рич Хаус», ЖК «Феникс», ЖК «Форт Карасун», ЖК «Вдохновение» и ЖК «Новоселье», расположенных в г. Краснодаре.

В совещании приняли участие первый заместитель главы администрации (губернатора) края Андрей Алексеенко, глава администрации муниципального образования г. Краснодар Евгений Первышов, первый заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по краю Артем Степаньков, руководство департамента по надзору в строительной сфере края, территориальные прокуроры

г. Краснодара, сотрудники правоохранительных органов, представители ресурсоснабжающих организаций.

В ходе совещания подробно рассмотрена сложившаяся ситуация при строительстве обозначенных жилых комплексов, подключения их к коммунальным сетям, меры, принимаемые органами власти края в целях оказания содействия в возобновлении строительства и восстановления нарушенных прав граждан.

В частности, в результате скоординированной работы органами местного самоуправления определены механизмы для подключения ЖК «Феникс» к сетям электроснабжения в целях последующего ввода дома в эксплуатацию. Также в настоящее время ресурсоснабжающей организацией завершаются строительные работы, направленные на технологическое присоединение

ЖК «Форт Карасун» к системам энергоснабжения.

Акцентировано внимание уполномоченного органа исполнительной власти в области контроля (надзора) в сфере долевого строительства и органа местного самоуправления на активизацию межведомственного взаимодействия по вопросам защиты прав пострадавших участников строительства, привлечению инвесторов, в том числе в рамках реализации Закона Краснодарского края от 04.05.2018 № 3792-КЗ «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительствам многоквартирных домов на территории края и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края».

Подробно обсуждены результаты расследования уголовных дел по фактам хищений денежных средств граждан – участников долевого строительства ЖК «Рич Хаус», ЖК «Вдохновение», застройщикам которых избрана мера пресечения под стражу, следственным органам даны конкретные поручения.

По итогам совещания уполномоченные органы ориентированы на принятие дополнительных и действенных мер по восстановлению прав участников долевого строительства, выработан алгоритм действий, в том числе направленный на привлечение инвесторов, завершение строительства.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-prokurature-kraya-sostoyalos-zasedanie-9