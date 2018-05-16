/Общество/

По инициативе Славянской межрайонного прокуратуры образовательные организации устранили нарушения законодательства о социальной защите инвалидов

Славянской межрайонной прокуратурой  проведена проверка соблюдения законодательства о защите прав инвалидов.

Установлено, что Интернет-сайты 4 образовательных организаций  не доступны для инвалидов по зрению, кроме того, в 14 образовательных организаций на официальных сайтах не размещена информация об обеспечении доступа в свои здания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По данным фактам межрайонным прокурором в суд направлены исковые заявления об обязании образовательных организаций устранить допущенные нарушения действующего законодательства.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

На сегодняшний день все образовательные организации нарушения устранили в полном объеме.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-slavyanskoy-mezhrayonnogo

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Категория: Новости / Общество

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