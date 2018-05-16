В подготовке к сезону нет мелочей

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Курорт обязан быть привлекательным: чистым, опрятным, красивым. Среди требований Юрия Полякова – своевременный покос травы и полив цветов, замена устаревших световых консолей на столбах. «Очень много вопросов к сфере ЖКХ! – обратился глава города к своему заместителю Анжелике Бузуновой. – Темп работы надо наращивать». Это касается не только территории города, но и курортных поселений: Большого Утриша, Витязево, Благовещенской и т.д.

Заместитель главы Эдуард Балмашев сообщил: продолжается демонтаж незаконных роллетов в станице Благовещенской. В городе будут демонтированы некапитальные торговые объекты, расположенные на улицах Черноморской, Пушкина, Таманской, Набережной. Договоры с их владельцами расторгнуты.

Юрий Поляков подчеркнул, что на месте бывших ларьков на улице Пушкина и проспекте Революции можно установить объекты, рассказывающие, например, об истории Анапы. «Это должно быть красиво, хорошо сделано. Жду предложений!» – сказал глава курорта начальнику управления архитектуры и градостроительства Светлане Добродомовой.

Помимо борьбы с несанкционированной торговлей, которая активно ведется на курорте, Юрий Поляков требует следить за эстетическим видом. Исключена торговля с тротуаров, с выставленных на муниципальную землю столиков, ящиков и так далее. С собственниками частных домов этот вопрос необходимо отработать до начала сезона – задача, поставленная главой города.

Замглавы Анжела Студеникина доложила, что первые помещения, предоставленные муниципалитету застройщиками, переданы общественникам. Так, на улице Объездной разместится общественная организация родителей детей-инвалидов «Радость жизни». Юрий Поляков отметил, что существует ряд подобных обращений от различных организаций и отделений партий, с которыми также необходимо вести работу: «Меня интересует конечный результат! Кому еще мы можем выделить помещение и где».

О том, как прошло празднование Дня Победы в городе и во всех сельских округах, доложила исполняющая обязанности заместителя главы Екатерина Боровская. Юрий Поляков поблагодарил всех, кто был задействован в организации торжеств, за хорошую работу.

Заместитель главы Валерий Королев акцентировал внимание на пожароопасности и на том, что, несмотря на неоднократные предупреждения, в сельских округах по вечерам продолжают разводить костры на дворовых и придворовых территориях, сжигая скошенную траву и мусор. Прозвучало поручение сельским главам усилить профилактическую работу с населением и совершать объезды территории, выявляя нарушителей.

Источник: пресс-служба администрации Анапа