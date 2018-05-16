Международный день семьи в Геленджике отметили «Парадом колясок»

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По-настоящему семейное мероприятие прошло на Центральной площади курорта в седьмой раз: мамы и папы со своими малышами нарядились в различные костюмы, украсили коляски и представили свои образы во время парада-дефиле.

Несмотря на то, что это мероприятие в Геленджике проходит не в первый раз, каждый год родители удивляют свой фантазией и качеством подготовки. В этот раз по Центральной площади города прошли герои из мультфильмов «Бременские музыканты» и «Простоквашино», индейцы и гладиаторы, футболисты и кондитеры, летчики и танкисты, промчались байкеры и пропархали бабочки. Самый юный участник мероприятия, семимесячный Артем Коваленко, решил отправиться с мамой в путешествие на сотне воздушных шаров, как герой мультфильма «Вверх».

Всех участников парада колясок с Международным днем семьи поздравила заместитель главы Геленджика Ирина Харольская. Она поблагодарила родителей за активное участие в мероприятии, пожелала счастья и добра в семьях.

Оценивало участников конкурса жюри, в состав которого вошли депутат ЗСК Татьяна Рой, директор ЦРТДиЮ Татьяна Ходырева, член Совета ветеранов Геленджика Светлана Наумова, директор Центра культуры и досуга «Творчество» Нина Прозоровская, заведующая роддомом Татьяна Степанова, заведующая детским садом «Якорек» Марина Степаненко и директор школы №5 имени Лейтенанта Мурадяна Вера Чернышева.

Выбрать лучших было сложно, поэтому подарки и благодарности от главы Геленджика Виктора Хрестина получили все семьи-участницы парада. Отдельно были отмечены победители парада в пяти номинациях: «Сказочные герои», «Цветочные фантазии», «Будущие профессии», «Юные путешественники» и «Мы - дети Кубани».

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик