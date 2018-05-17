Спасатели провели тренировку на скальном участке Ореховского водопада

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Спасатели отрабатывали спуск со скального участка при помощи альпинистского снаряжения, а также подъем условно пострадавшего в носилках с использованием мотолебёдки.

В тренировке приняло участие восемь спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Высота спуска и подъема по нижней ступени Ореховского водопада составила 27 метров.

Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России