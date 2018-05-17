/Общество/
Спасатели провели тренировку на скальном участке Ореховского водопада
Спасатели отрабатывали спуск со скального участка при помощи альпинистского снаряжения, а также подъем условно пострадавшего в носилках с использованием мотолебёдки.
В тренировке приняло участие восемь спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Высота спуска и подъема по нижней ступени Ореховского водопада составила 27 метров.
Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России