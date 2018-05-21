Мастера народных ремесел смогут реализовывать свою продукцию на придорожных ярмарках по дороге к Крымскому мосту

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Об этом рассказал Вениамин Кондратьев на открытии выставки-ярмарки «АгроТУР-2018».

Почетными гостями ежегодного масштабного мероприятия также стали председатель ЗСК Юрий Бурлачко, Член Совета Федерации Федерального Собрания России Владимир Бекетов и мэр Краснодара Евгений Первышов.

– Я с большим удовольствием приезжаю на выставку «Агротур». В том, что вы делаете, чувствуется душа Кубани и России, – поприветствовал участников губернатор края, – Бизнесом назвать то, что вы делаете, невозможно. Этот товар не приносит сверхприбыль, но он дорогого стоит. Вы даете нам эмоции, сохраняете культуру и возвращаете к традициям.

Он отметил, что край стремится поддерживать такой бизнес. На предприятия распространяются все существующие в регионе меры поддержки предпринимательства. Это касается и Фонда микрофинсирования, и Гарантийного фонда. В этом году увеличены гранты победителям конкурса на лучший объект сельского туризма.

По словам Вениамина Кондратьева, новые возможности для развития агротуризма в регионе даст проект «Золотое кольцо Боспорского царства». В него будут включены не только археологические памятники, но и современные объекты агротуризма.

Также губернатор заметил, что новые перспективы дает и открывшийся Крымский мост.

– Я уже дал поручение главам муниципалитетов, чтобы по дороге к Крымскому мосту были организованы площадки, где вы сможете реализовывать свою продукцию, – подчеркнул глава региона.

Приветствуя участников, Юрий Бурлачко отметил рост популярности сельского туризма и продукции местных мастеров.

– «Агротур» начинался с малого. 4 года назад здесь было не более 20 участников. Сегодня здесь яблоку негде упасть. Агротуризм объединяет лучших мастеров промысла с представителями аграрного туризма. Уверен, «Агротур» поможет еще лучше узнать традиции и обычаи Кубани, – подчеркнул председатель ЗСК.

В свою очередь Владимир Бекетов отметил, что объединить на Соборной площади всех было правильной идеей. Он поблагодарил губернатора и глав муниципалитетов за поддержку ремесленной деятельности и агротуризма.

– Сегодня продукция ремесленников пользуется большим спросом. Я думаю, что будет совершенно правильно, если в каждой курортной местности появится магазин, в котором будут продавать сувенирную продукцию, произведенную руками мастеров Кубани, – сказал сенатор.

Отметим, что в этом году в выставке принимают участие около 400 мастеров народных ремесел, представители около 90 объектов сельского туризма края, учащиеся и преподаватели вузов. Также на выставку-ярмарку приглашены свыше 500 туроператоров и турагентов.

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Аграрный туризм – одно из стратегических направлений курортной сферы Кубани. В целом на сегодняшний день в крае работают свыше 100 объектов аграрного туризма. 30 из них специализируются на эногастрономическом направлении. Большинство объектов – многофункциональные предприятия, которые предоставляют услуги по нескольким направлениям сельского туризма. Это винные и чайные туры, конные прогулки, рыбалка и охота, экскурсии на экологические и экзотические фермы и многое другое.

Для развития агротуризма в крае принят закон, регламентирующий само понятие «сельский туризм», действуют меры финансовой и непрямой государственной поддержки для предпринимателей, работающих на этой ниве. В 2017 году министерством курортов создана «Школа Агротуризма», в ходе работы которой представители бизнеса получают знания и изучают успешные практики по организации туробъектов.

Разработанная министерством курортов края практика по развитию агротуризма признана одной из лучших в России и в 2018 году вошла в число финалистов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России, который проводит национальное Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Практика доказала свою эффективность: за последние три года количество объектов сельского туризма выросло в два с половиной раза, а число туристов, посетивших эти объекты, увеличилось более, чем на треть. Практика по развитию агротуризма на Кубани рекомендована АСИ для применения на территории других регионов России.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края