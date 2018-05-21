Главой Минсельхоза стал Дмитрий Патрушев. Что будет с командой Ткачева?

/Общество/

18 мая премьер-министр Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Дмитрия Патрушева на пост главы Министерства сельского хозяйства. В этот же день указ о назначении нового руководителя ведомства был подписан. Кандидатура Патрушева получила одобрение президента РФ Владимира Путина.

Дмитрий Патрушев в 2010-2018 гг. работал председателем правления Россельхозбанка. В 2016 году он был назван банкиром года Ассоциацией российских банков. В АРБ отметили, что в условиях санкционного давления Россельхозбанк сумел расширить финансовую поддержку сельского хозяйства и добиться увеличения объема выдачи кредитов. При этом убыток Россельхозбанка за 9 месяцев 2015 года составил почти 70 млрд рублей. В 2013 году, для сравнения, банк получил прибыль в размере 729 млн рублей.

Дмитрий Патрушев в прошлом занимал разные должности в Министерстве транспорта. В составе российского кабмина он впервые 21 мая присутствовал как министр. Его работу будет курировать Алексей Гордеев, который получил должность вице-премьера по вопросам АПК, а ранее также возглавлял Минсельхоз.

Дмитрий Патрушев сменит на посту главы Минсельхоза Александра Ткачева. У него после освобождения от должности все же останутся связи с отраслью – его семье принадлежит крупнейший агрохолдинг Краснодарского края «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева». А вот что ждет большую команду с Кубани, приехавшие за последние годы в столицу? В соцсетях больше всего вопросов по поводу ректора Тимирязевской академии Галины Золиной, ранее работавшей заместителем Ткачева в Краснодарском крае. Ждем информации из коридоров министерства.