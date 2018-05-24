Кинологи и спасатели приняли участие в учениях

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На протяжении недели в г. Ставрополь спасатели и кинологи Северо-Кавказского и Южного федеральных округов принимали участие в учениях «Ведение поисково-спасательных работ с применением кинологических расчетов».

Всего в сборах принимали участие более 40 расчетов и 70 сотрудников поисково-спасательных отрядов.

Учения и сертификационные испытания на поисково-спасательную специализацию проходили в техногенной и природной среде. От ЮРПСО МЧС России было задействовано 4 кинологических расчета, от филиалов Южного спасотряда – 3 расчета.

«Лучшие результаты показали именно наши собаки. Так, на этапе первичной аттестации спасатель-лабрадор Шанти нашла двух «пострадавших» за полторы минуты (максимальное время прохождения дистанции – 20 мин.). А при прохождении этапа по классу «А» кинологический расчет ЮРПСО – Припутнев Александр и его питомец Гера, обнаружили 3-х условно пострадавших за 3 минуты 12 секунд», - рассказывает начальник кинологического подразделения ЮРПСО МЧС России Дмитрий Гнездилов.

В рамках учений отрабатывалась схема взаимодействия работы спасателей с собаками. Испытания проводились на четырех различных техногенных полигонах и одном большом природном объекте.

Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России