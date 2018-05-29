Если хочешь долго жить – сигареты брось курить!

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В Городской поликлинике №1 прошел очередной «День здоровья» в рамках трех Всемирных дней: Всемирного дня здорового пищеварения (29мая2018г.), Всемирного дня борьбы против астмы и аллергии (30мая2018г.), Всемирного дня без табака (31мая2018г.).

В «Дне здоровья» приняли участие 312 человек. В рамках акции все желающие смогли получить консультации невролога, кардиолога, эндокринолога, окулиста, пройти ЭКГ-обследование и флюорографию.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно треть взрослых мужчин и четверть женщин мира курят. Число курильщиков растет, и каждый из них с каждым годом увеличивает количество потребляемых сигарет. Аналитики ВЦИОМ подсчитали, что к пагубной привычке пристрастился каждый третий россиянин, и отказываться от нее граждане нашей страны пока не спешат. Проводимая в последние годы в России всеобщая диспансеризация показала, что более чем 20% соотечественников находятся в группе высокого риска по развитию неинфекционных хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем и злокачественных новообразований. По данным ВОЗ, чаще всего эти заболевания — результат курения.

Источник: Управление здравоохранения Новороссийск