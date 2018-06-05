Парламентарии и эксперты обсудили вопросы противодействия «фейковым новостям»

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Дискуссия об этом прошла на круглом столе «Законодательное обеспечение работы СМИ: безопасность и свобода слова» в рамках работы Международного форума "Развитие парламентаризма"

Как отметил Председатель Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, проблемами, которые требуют законодательного решения, являются «кибербуллинг (травля в интернете — прим. ред.), распространение «фейковых новостей», манипулирование общественным сознанием».

С российским коллегой согласился главный редактор The European Post, гость из Италии Марко Гомбаччи, который напомнил, что журналисты в своей работе должны помнить о том, что существует «грань между блокировкой свободы слова и языком вражды». Итальянский репортер рассказал, что освещал военный конфликт в Сирии. «Сколько «фейковых новостей» мы слышали о Сирии», — возмутился Марко Гомбаччи. Он также напомнил, что именно ложная информация в свое время привела к войне в Ираке.

Александр Шариков из Высшей школы экономики назвал «фейковые новости» «ржавчиной, которая разъедает журналистику».

Он призвал все журналистское сообщество объединиться, чтобы остановить распространение такой информации: «Потому что если будут «фейковые новости», журналистики не будет».

«Работа СМИ в Российской Федерации регулируется рядом законов, в основе которых лежит принцип соблюдения свободы слова. Вместе с тем в большинстве стран мира действуют нормы, направленные на ограничение злоупотребления свободой информации», — сказал Леонид Левин.

Он напомнил, что зарубежные страны также ищут способы регулирования социальных сетей: «Еще одной проблемой является защита персональной информации. В связи с вступлением в силу нового европейского регламента о защите информации аналогичные вопросы ставятся по социальным сетям». Думают над этим вопросом и российские законодатели — законопроект о борьбе с распространением порочащей информации в соцсетях сейчас находится на рассмотрении Государственной Думы, рассказал Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

В ходе круглого стола с докладом также выступил заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Владимир Божко, который поделился значительным опытом своей страны по ограничению распространения в СМИ неправдивой информации, а также информации, которая может навредить людям, особенно если речь идет о детях, ставших жертвами преступлений.

Источник: Госдума.РФ