Стартует Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям»

/Общество/

В рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям».

В настоящее время вопросы обеспечения детской безопасности на дорогах находятся в центре внимания государства и общества. Именно поэтому пропаганда соблюдения правил дорожного движения, формирование законопослушной личности, в том числе в сфере дорожной безопасности, является одним из ведущих направлений в деятельности всех органов системы образования. Важно не только формировать навыки безопасного поведения на дороге у детей, но и ответственность родителей за формирование данных навыков, повышение уровня культуры в семье как пешеходов, так и водителей.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Социальный видеоролик;

Художественное творчество;

Компьютерная презентация.

Также одной из номинаций конкурса будет разработка логотипа движения юных инспекторов, которому в 2018 году исполнилось 45 лет.

Подробная информация о порядке и сроках проведения конкурса размещены на портале «Дорога без опасности» (http://bdd-eor.edu.ru).

Источник: Минобр РФ