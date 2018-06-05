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Казаки Новороссийска заступили на ответственное дежурство – в самом сердце города-героя – набережной имени Адмирала Серебрякова.

В летний период здесь будет не только весь Новороссийск, но и без исключения все гости нашего города. Перед казачеством стоит серьезная задача - усилить охрану общественного порядка в прибрежной зоне и местах массового скопления людей. Администрация Новороссийска уже доверила казачьему отряду охрану многих муниципальных объектов, детских садов и школ, вокзалов, рынков, торговых и развлекательных центров и других стратегически важных объектов города, и казачество не подводит. Каждый день с 14:00 до 2:00, 2 маршрута по 3 человека, плюс автопатруль (2 человека) - 8 человек за смену. Всего на набережной летом будут работать три смены по 8 человек - итого 24 казака. Развод провел атаман Черноморского казачьего округа, казачий полковник Сергей Савотин.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск