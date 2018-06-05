ОНФ предлагает запретить учредителям создавать больше одной управляющей компании в сфере ЖКХ

/Общество/

Выдача лицензии на создание управляющих компаний многоквартирными домами должна проходить по принципу «одна лицензия – в одни руки».

Введение таких мер позволит решить проблему аффилированности управляющих организаций. В связи с этим предложение Минстроя России о запрете недобросовестным учредителям создавать новые структуры УК необходимо расширить, введя ограничение для абсолютно всех учредителей. Об этом заявил руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

Активисты Народного фронта детально проанализировали деятельность учредителей УК. Согласно исследованию ОНФ, 13% многоквартирного жилищного фонда России сегодня находится на балансе взаимно аффилированных через общих собственников управляющих компаний. Эта ситуация приводит к недобросовестному управлению и хищению средств граждан, так как в некоторых городах рынок ЖКХ, фактически, монополизируется узким кругом лиц, отсутствует здоровая конкуренция.

Так, 78% жилого фонда города Нижнекамска Республики Татарстан находится под управлением 13-ти УК, соучредителем которых является один и тот же человек, неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности за дела, связанные с завышением стоимости услуг или уклонением от уплаты налогов.

По мнению Виктора Рожкова, только максимально перекрыв все каналы реализации мошеннических схем, можно навести порядок в ЖКХ. Пока же возможность создания нескольких компаний недобросовестные учредители используют для прикрытия своих незаконных действий по отъему денег у населения. Например, учредителем создается две или более УК с однотипными названиями. И когда одна из них накапливает долги и объявляет себя банкротом, другая подхватывает ее дома, а жители в этой ситуации остаются в неведении.

Например, в Пермском крае ООО «Регионэнергосервис» является учредителем 23 управляющих организаций, из которых одинаковые или схожие наименования, но разные регистрационные данные имеют шесть пар компаний: УК «Жилсервис» - «Управляющая компания «Жилсервис»; «Управляющая компания «Комплексное обслуживание домов» - «Управляющая компания «Качественное обслуживание домов»; «Управляющая компания «Профи-дом» - «Профи-дом Партнер» и т.д.

Эксперты ОНФ выявили, что практически единовременно дома переходят из управления одной УК к другой. Так, из «Управляющей компании Гарант» в другую, с таким же названием, всего за несколько месяцев перешли 86 многоквартирных домов. При этом со стороны компаний, входящих в холдинг «Регионэнергосервиса», было допущено множество нарушений, которые выявила ГЖИ Пермского края в августе 2017 г. В отношении «Жилсервиса» было составлено 25 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму наложенных взысканий 6 млн руб. Также ресурсоснабжающая организация «Т Плюс» разорвала договоры с четырьмя компаниями холдинга из-за серьезных долгов за тепло – 524 млн руб.

В адрес ОНФ регулярно поступали жалобы граждан на результаты деятельности УК-клонов. Активисты Народного фронта неоднократно обращали внимание общественности и органов власти на проблему управляющих компаний-двойников. 11 января 2018 г. вступили в силу поправки, внесенные в Жилищный кодекс РФ, которые запрещают получение лицензии такими компаниями.

«Хорошо, что ввели этот запрет. Но до конца, даже при изгнании с рынка «клонов», проблема недобросовестного управления многоквартирными домами пока не решена. Сейчас закон обязует управляющие организации со схожими наименованиями изменить название УК в течение шести месяцев. Мы проанализировали этот вопрос и выявили, что фактически все УК-клоны как раз и были аффилированы через общих учредителей. Вот и получается, что новая управляющая компания меняет наименование полностью, но учредителем, как старой, так и новой компании, остается все тот же человек. И каких положительных результатов можно ждать от управленца, разорившего свою прежнюю УК? Недобросовестных учредителей не остановят поправки в Жилищном кодексе по УК-двойникам, они придумают другие схемы отъема средств у граждан», - считает Виктор Рожков.

Так, широкую огласку получило дело организованной преступной группы в сфере ЖКХ, куда входили 80 управляющих компаний из Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Азова. Руководитель преступной группы являлся учредителем 22 управляющих организаций, обслуживающих 614 многоквартирных домов. Члены его группы подписывали распоряжения о перечислении части денежных средств, поступавших от потребителей не на расчетные счета ресурсных компаний, а на подконтрольные руководителю фирмы. Общая сумма ущерба составила 92 млн руб.

«Мы поддерживаем инициативу Минстроя России запретить недобросовестным учредителям управляющих компаний создавать новые аналогичные структуры, однако считаем, что нужно ввести более жесткие меры. Необходимо остановить «жонглирование» юридическими лицами в виде управляющих компаний, а для этого – законодательно ограничить учредителей от создания более одной УК. То есть за учредителем должно быть закреплено не 10 организаций, обслуживающих по 5 домов, а одна, обслуживающая 50 домов. И при выявлении мошеннических схем – отбирать лицензию навсегда! Введение такой ответственности защитит граждан от хищения их средств и низкого качества жилищно-коммунальных услуг. Для честного бизнесмена вполне достаточно, чтобы его управляющая компания была представлена на территории региона одним юрлицом. Совершенствуя законодательство, мы сможем добиться прозрачности системы ЖКХ, о чем неоднократно говорил президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин», - подчеркнул Виктор Рожков.

Результаты мониторинга и свои предложения эксперты ОНФ направят в Министерство строительства и ЖКХ РФ.

Источник: Пресс-служба ОНФ