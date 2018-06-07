Рособрнадзор подвел предварительные итоги апробации итогового собеседования по русскому языку в 9 классах

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Предварительные результаты апробация итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов, которая проходила во всех регионах России, свидетельствуют, что 95% девятиклассников успешно справились с предложенными заданиями, получив «зачет».

«Подавляющее большинство участников успешно сдали итоговое собеседование», - сообщила на пресс-конференции в Ситуационно-информационном центре Рособрнадзора руководитель Федеральной комиссий разработчиков КИМ ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку Ирина Цыбулько.

Апробация проводилась 13 и 16 апреля 2018 года, участие в ней приняли почти 936 тысяч учащихся из 28,5 тысяч школ.

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из четырех заданий:

1) чтение текста вслух;

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;

4) диалог с экзаменатором-собеседником.

Лучше всего учащиеся справились с заданиями по чтению текста вслух (94% выполнения задания), созданием монологического высказывания (около 75% выполнения задания) и участием в диалоге (около 90% выполнения задания). Более трудным оказалось задание, связанное с пересказом текста (около 65% выполнения). При оценивании правильности речи к числу типичных следует отнести речевые и грамматические ошибки.

Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9 классов вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. Планируется, что прохождение итогового собеседования с 2018/2019 учебного года станет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА-9).

Итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в своих школах, оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет». Со следующего учебного года итоговое собеседование для девятиклассников будет проводиться во вторую среду февраля. Для участников, получивших «незачет», пропустивших или не завершивших итоговое собеседование по уважительным причинам, будут предусмотрены дополнительные сроки сдачи – вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая.

Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков спонтанной речи – на подготовку участнику будет даваться около минуты, само собеседование займет около 15 минут. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья участвуют в апробации на добровольной основе, для них продолжительность проведения собеседования увеличивается вдвое (до 30 минут).

Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования, – это тексты о выдающихся людях России.

В проведении собеседования участвует экзаменатор-собеседник и один эксперт, оценивающий ответ. В качестве экспертов могут выступать только учителя русского языка и литературы. Эксперт оценивает выполнение заданий непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм современного русского литературного языка. Во время ответа участника ведется аудиозапись. Рекомендованное время проведения итогового собеседования – с 9.00 до 14.00 часов.

По итогам апробации, регионам необходимо будет провести детальный анализ результатов, разработать систему мер, направленную на повышение качества преподавания русского языка и в новом учебном году приступить к ее реализации.

На федеральном уровне проводится анализ предложений регионов по совершенствованию процедуры проведения итогового собеседования, критериев оценивания устной речи, методического обеспечения работы всех участников собеседования.

Источник: Рособрнадзор