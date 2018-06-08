В тройке самых актуальных для россиян проблем - состояние системы здравоохранения, образование и экономическое положение

/Общество/

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования, посвященного изучению проблем, которые россияне считают наиболее значимыми в масштабах страны.

По данным опросов фиксируется усиление в общественном сознании актуальности проблем, связанных с социальной сферой (здравоохранение, образование, социальная политика) и состоянием экономики страны в целом, при этом снижается беспокойство относительно уровня жизни, доходов и безработицы.

Здравоохранение, в марте вышедшее на первое месте в проблемном рейтинге, в мае, несмотря на некоторое снижение актуальности, по-прежнему возглавляет список (28%). В ТОП-3 уже несколько месяцев подряд также входят темы образования (23%) и состояния экономики в целом (21%). Социальная политика сегодня также беспокоит россиян больше, чем в начале года (15% против 10%).

По ряду тем, напротив, наблюдается положительная динамика: так, с мая 2017 г. по май 2018 г. заметно снизилась доля респондентов, отмечающих в числе наиболее важных для страны проблему низкого уровня жизни и зарплат (с 26% до 14% соответственно).Озабоченность размером пенсий и пенсионной реформой сегодня высказывают заметно реже, чем осенью-зимой 2017 г. (с 20% до 11%), аналогичная ситуация по безработице (с 18% до 12%).

Замыкает десятку проблемного рейтинга в мае тема инфляции (3%) – сегодня ее называют заметно реже, чем год назад (10%).

Массив исследования для скачивания содержит вопросы данного тематического блока и социально-демографические переменные.

Источник: ВЦИОМ