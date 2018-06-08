В Краснодаре состоялась первая сводная репетиция Губернаторского бала

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7 июня 2018 года, на площади перед Законодательным Собранием края состоялась первая сводная репетиция участников ежегодного XIII Губернаторского бала. Со всех районов края на нее съехались лучшие выпускники этого года, около 2000 ребят. Право стать участниками главного выпускного Кубани заслужили отличники, победители олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, волонтеры.

Ребята усердно готовились к краевой репетиции с февраля этого года. Оттачивали мастерство с педагогами в своих школах. Также собирались отдельными группами с хореографами Губернаторского бала в Краснодаре.

Сегодня на первых масштабных сборах участники бала репетировали вальс, хастл, танго, блюз, попури. Удивительно, но большинство из них не танцевали на профессиональном уровне, а сегодня ребята поразили педагогов слаженностью и легкостью исполнения сложных построений. Впереди у будущих артистов, спортсменов, педагогов и инженеров еще две сводных репетиции 15 и 21 июня.

Также сегодня в режиме видеосвязи состоялась встреча волонтеров, участников бала с Лизой Арзамасовой, членом попечительского совета Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Под патронажем Лизы в крае прошла акция «Выпускник доброй воли», по итогам которой были отобраны 100 лучших школьников для участия в бале. Эти ребята пообщались с Лизой по вопросам добровольческой деятельности, а также пригласили ее на Губернаторский бал.

Бал, на который мечтает попасть каждый кубанский школьник, состоится 24 июня на площади перед Законодательным Собранием края. Он готовит много сюрпризов и впечатлений, которые ребята запомнят на долгие годы.

Источник: Минобр Краснодарского края