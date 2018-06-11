Железнодорожники Краснодарского региона СКЖД напомнили водителям правила пересечения железнодорожных переездов
7 июня в рамках проведения Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам представители молодежного актива Крымского узла Северо-Кавказской магистрали и отдела ГИБДД по Крымскому району Краснодарского края провели рейд, направленный на снижение аварийности на железнодорожных переездах.
В ходе профилактической акции водителям раздавали специальные памятки с правилами пересечения переездов и информацией о последствиях ДТП в зоне движения поездов.
В 2017 году на железнодорожных переездах Крымского и Анапского районов произошло 2 ДТП. В Анапском районе обошлось без жертв, однако в Крымском районе погибли водитель и пассажир автомобиля.
В текущем году дорожно-транспортных происшествий в границах Крымского железнодорожного узла Краснодарского региона СКЖД не зафиксировано.
Вместе с тем, как показывает практика, большинство ДТП на переездах происходят в связи с проездом водителями под запрещающие показания сигнализации или объездом устройств заграждения переездов.
Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.
Источник: пресс-служба СКЖД