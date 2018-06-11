Глава Геленджика поздравил с профессиональным праздником социальных работников

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Лучшим сотрудникам службы Виктор Хрестин вручил грамоты и благодарности.

В системе социального обслуживания Геленджика заняты 269 человек. Ежедневно они приходят на помощь тем, кто в ней нуждаются - пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми.

Обращаясь к сотрудникам управления социальной защиты Геленджика и комплексного центра социального обслуживания населения, Виктор Хрестин поблагодарил каждого специалиста за его огромную работу, чуткость и ежедневную заботу о людях.

- Труд социального работника предполагает серьезную ответственность, ведь именно по качеству оказываемых вами услуг люди оценивают эффективность работы государства в целом. И, что особенно важно, ваша профессия требует особого состояния души, особых человеческих и нравственных качеств: доброты, сострадания, неравнодушия. Уверен, этими качествами вы обладаете сполна, - сказал глава города.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик