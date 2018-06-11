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Глава Геленджика поздравил с профессиональным праздником социальных работников

Лучшим сотрудникам службы Виктор Хрестин вручил грамоты и благодарности.

В системе  социального  обслуживания  Геленджика заняты  269 человек. Ежедневно они приходят на помощь тем, кто в ней нуждаются - пожилым  людям,  инвалидам,  семьям  с  детьми.

Обращаясь к сотрудникам управления социальной защиты Геленджика и  комплексного центра социального обслуживания населения, Виктор Хрестин поблагодарил каждого специалиста за его огромную  работу,  чуткость  и ежедневную заботу о людях.

Труд социального работника предполагает серьезную ответственность, ведь именно по качеству оказываемых вами услуг люди оценивают эффективность работы государства в целом. И, что особенно важно, ваша профессия требует особого состояния души, особых человеческих и нравственных качеств: доброты, сострадания, неравнодушия. Уверен, этими качествами вы обладаете сполна, - сказал глава города.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Общество

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