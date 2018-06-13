«Яблоко» обжалует решение суда о ликвидации регионального отделения партии в Краснодарском крае

/Общество/

13 июня Краснодарский краевой суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации Кубанского «Яблока».

Партия намерена обжаловать это решение в Верховном суде.

В июле 2017 года председателем Кубанского «Яблока» был избран известный оппозиционный эколог, бывший политзаключенный Евгений Витишко. Под надуманным предлогом региональное управление Министерства юстиции не признало это решение, и сначала приостановило деятельность отделения на три месяца, а затем через суд стало добиваться его ликвидации.

При этом Минюст не оповестил об этом ни само региональное отделение партии, ни федеральный офис «Яблока». В ходе назначенного на сегодняшний день предварительного заседания дело было рассмотрено по существу.

Заместитель председателя «Яблока» Николай Рыбаков считает судебный процесс политическим. «Здесь очевидна борьба региональных властей с отделением «Яблока» в Краснодаре. Но они никак не могут понять, что у них ничего не получится. Активисты будут продолжать свою работу», — заявил он.

Николай Рыбаков заверил, что партия оспорит решение Краснодарского краевого суда в вышестоящей инстанции – Верховном суде России.

Пока решение о ликвидации не вступило в силу, в эту субботу, 16 июня, Краснодарское «Яблоко» проведет конференцию, на которой снова выберет руководящие органы регионального отделения. В качестве представителя федерального руководства партии на конференции будет присутствовать Николай Рыбаков.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»