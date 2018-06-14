В Новороссийске прошла первая выставка бездомных животных "Подари Дом"

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Первая благотворительная акция «Подари дом!» прошла 9 июня в Новороссийске на территории Пионерской рощи.

В рамках акции состоялась выставка, на которой были представлены находящиеся под опекой волонтеров бездомные кошки и собаки. Новороссийцы получили уникальную возможность познакомиться с ними и понравившееся животное забрать с собой, сделав своим любимым домашним питомцем. В итоге семь «бездомышей» нашли заботливые руки и обрели свой дом.

Многие посетители выставки пришли не с пустыми руками – для бездомных животных они принесли необходимые для их содержания «подарки»: корма, наполнители, ошейники, поводки, игрушки. Все желающие также смогли принять участие в благотворительной лотерее, все средства от которой, а это более 8000 рублей, будут направлены на лечение и стерилизацию животных, а также приобретение кормов.

Организаторы благотворительной акции выразили огромную благодарность за поддержку спонсорам мероприятия, среди которых: «FORZA 10» (итальянские корма для животных), SPA-салон для животных «Баловень», «ECOSOFT» (гигиенические наполнители для животных), зоомаркет «ЛеMуррр», «TiTBiT» (лакомства для животных), «Ветеринарный госпиталь», «Арт Юла» и рекламное агентство «Бренд Медиа».

Спасибо всем организаторам, волонтерам, спонсорам и участникам выставки!

Только вместе мы сможем помочь братьям нашим меньшим!

Источник: Пресс-служба адинистрации МО Новороссийск