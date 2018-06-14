Как противостоять коллекторам

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Неправомерные действия так называемых коллекторских агентств способны испортить жизнь любому человеку. Так за первые пять месяцев текущего года в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Краснодарскому краю поступило 211 обращений.

Судебные приставы Кубани разработали свод правил, которые помогут гражданам обезопасить себя от беззакония со стороны «сборщиков долгов». Итак, как себя вести, если вы имеете займы и просроченные обязательства?

В течение трех лет после возврата долга сохраняйте свои экземпляры документов, подписанных при оформлении займа и в период исполнения договора. Особое внимание уделите хранению квитанций и расписок о погашении долга.

Не общайтесь с коллекторами в анонимном режиме. При личной встрече требуйте предъявлять документы (действующее законодательство Российской Федерации разрешает вам просить копии этих документов, либо их фотографировать).

При общении в телефонном режиме, если звонящий не представился, уточните его должность, ФИО и контактный телефон, полное наименование и адрес организации, которую он представляет.

Если кредитор применяет неправомерные методы воздействия, фиксируйте беседу с помощью диктофона, камеры мобильного телефона и с помощью других средств аудио- и видеофиксации. Сообщите о проводимой съемке представителю кредитора, как правило, это заставляет оппонента быть более корректным.

В случае поступления угроз жизни и здоровью, а также грубого общения, сообщите оппоненту о своем праве обратиться в правоохранительные органы.

Если вам звонят слишком часто или в ночное время, то отвечайте на звонки и фиксируйте точное время. Возьмите у своего оператора связи детализацию звонков с указанием времени звонка и телефонного номера абонента. Напоминаем, что телефонные звонки от кредиторов и их представляющих лиц допускаются не более раза в сутки, не более двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

Пожаловаться на действия кредиторов и лиц, представляющих их интересы, можно в УФССП России по Краснодарскому краю по телефону консультационного центра (861) 262-74-14 или по электронной почте mail@r23.fssprus.ru.

Сведения о реестровых коллекторах, которые прошли определенную процедуру проверки на соответствие требованиям Закона, расположены на сайте ФССП России в разделе «Сервисы» http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/.

Хочется подчеркнуть, что закон не освобождает заемщиков от исполнения обязательств, поэтому сами по себе требования кредиторов и лиц, действующих от их имени, предъявленные в рамках закона, правомерны и не могут рассматриваться как нарушение прав.

Источник: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю