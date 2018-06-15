Болельщиков призывают соблюдать правила поведения во время матчей ЧМ-2018 в Сочи

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ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю напоминает жителям и гостям города-курорта о необходимости соблюдения порядка на стадионе «Фишт» и за его пределами.

Проход на стадион невозможен без паспорта болельщика – FAN ID. Зрителям лучше прибывать к «Фишту» заранее, чтобы не создавать очереди на входных группах.

На сайте МВД России в разделе FIFA 2018 размещен полный перечень предметов, запрещенных к проносу на матчи. Гостям чемпионата рекомендуется заранее с ним ознакомиться.

Для удобства болельщиков на «Фиште» будут работать камеры хранения, куда можно будет поместить, например, габаритные вещи.

– Находясь на стадионе, не стоит скрывать лицо, а также производить действия, которые другие болельщики могут счесть за оскорбление, – отметили в полиции.

Кроме того, с 14 июня в Сочи открыта фан-зона для болельщиков, где проходят трансляции матчей мундиаля и выступления российских и зарубежных артистов. Для комфортного пребывания в фан-зоне также разработаны рекомендации. С ними, а также с транспортными схемами и перечнем запрещенных к проносу вещей можно ознакомиться на сайте администрации Сочи.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края