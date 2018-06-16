В Краснодарском крае родители детей-инвалидов освобождены от уплаты транспортного налога

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Законом Краснодарского края от 04.05.2018 № 3788-КЗ внесены изменения в статью 5 Закона Краснодарского края «О транспортном налоге на территории Краснодарского края», согласно которым от уплаты транспортного налога освобождаются семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Налоговую льготу получит один из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, имеющего заключение о наличии медицинских показаний для приобретения транспортного средства в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Решение принято в целях сокращения расходов семей, вынужденных в соответствии с заключением медико-социальной экспертизы не только приобрести транспортное средство, но и нести бремя его содержания.

Установлены также требования к указанным автомобилям, мощность двигателя которых не должна превышать 150 лошадиных сил.

При этом за налогоплательщиком закреплено право по своему выбору определить из числа зарегистрированных за ним транспортных средств автомобиль, не подлежащий налогообложению.

Льготные условия распространены Законодательным Собранием края на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-krasnodarskom-krae-roditeli-detey-invalidov