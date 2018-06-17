Психологи: Удаление из соцсетей не решает психологических проблем...

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Феномен XXI века – эмоциональное выгорание в социальных сетях.

Американская актриса вьетнамского происхождения Келли Мари Тран удалилась из Instagram из-за травли со стороны фанатов «Звездных войн». Они набросились на актрису после выхода на экраны «Последних джедаев»: оставляли оскорбительные комментарии по поводу ее лица, цвета кожи и лишнего веса. Тран – первая актриса азиатского происхождения, которая сыграла одну из главных ролей в культовой киносаге. Она завела Instagram за 2 месяца до выхода картины, а до этого признавалась, что не любит социальные сети, публичность, боится чрезмерного внимания и нападок.

О феномене Instagram и тонкой грани между реальным и виртуальным успехом рассказал в эфире радио Sputnik клинический психолог, психотерапевт Артур Гараганов.

«Многие люди психологически не знают, как отбивать негатив в социальных сетях, как себя позиционировать, как рассказывать о своих успехах. Мы все чаще видим психологическую неготовность, незнание, как реагировать на любой всплеск информационного, медийного, психологического поля. Команда копирайтеров, промоутеров, продюсеров готова выпустить звезду, порекомендовать маркетинговое продвижение, но не задумывается о психологическом состоянии. Мы наблюдаем ментальное выгорание. Это феномен информационного XXI века, когда человек, уйдя в социальную сеть, начинает эмоционально выгорать. Его захлестывают эмоциональные реакции от гнева до обиды. Есть определенные правила, по которым можно психологически безопасно работать с любым инфоповодом, негативным вбросом. В виртуальном мире свои правила и законы, их устанавливает медийное поле. Нужно знать, как работать с негативом, как реагировать на оскорбления. Управление виртуальной репутацией – целое искусство. Известных блогеров и кинозвезд этому обучают. Важно психологически не расстраиваться, эмоционально не реагировать – не принимать эмоции близко к сердцу. Это легко сделать, если знать технологию, методику. Не реагировать – значит пропускать мимо себя. Это похоже на единоборства или айкидо. Есть три внутренние физиологические реакции. Первая – бегство, американская актриса наглядно это демонстрирует, она убегает, но не решает проблему. Ей нужно продолжать взаимодействовать с медийным полем. Вторая реакция – оцепенение, когда человек бездействует и позволяет полю обрушиваться внутрь его личности. Это приводит к депрессии, апатии, саморазрушению. Третья форма реакции, которая встроена в нашу психику – агрессия. Лучше пропустить первую волну, проработать стратегию, как управлять репутацией, имиджем в дальнейшем. Не зная законы информационного мира, можно попасть на манипуляцию. Instagram засасывает тех, кто однажды попробовал проявить себя, свои качества, навыки и в социальных сетях, и за этим последовала череда лайков, подписок, одобрения. Рождается виртуальное эго. Если вы один раз это испытали, ваш мозг начнет требовать снова. Мы все зависимы от оценки родителей, нашего окружения, если личная самооценка ниже нормы. Виртуальный мир нас ведет, программирует «гипнотизирует», это надстройка нашей реальности. Если в реальности отношения не очень, можно выйти в виртуальную сеть, пообщаться с незнакомыми людьми. Если цель человека – получение публичности, извлечение прибыли, он идет в виртуальное пространство. Если потребности в обычной жизни удовлетворяются, он не будет заводить социальные сети. Нельзя гнаться за лайками, надо нарабатывать аудиторию, знать, с кем вы коммуницируете, что вы даете обществу», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/