Во сколько обойдутся похороны близкого человека в Симферополе: расценки, документы и выплаты

/Общество/

В июне власти Симферополя утвердили тарифы для оказания МУП "Горритуал" услуг населению. Судя по расценкам, похороны могут влететь в копеечку.

Постановление об установлении тарифов на оказание платных ритуальных услуг и реализацию ритуально-похоронных принадлежностей принято на период до конца 2018 года. Перечень услуг у муниципального предприятия большой, как и размах цен.

Две зарплаты

Так, венок на могилу покойного можно приобрести как за 209 рублей, так и за 4,9 тыс руб за штуку. Конечно, все зависит от внешнего вида, размера и качества товара. Траурные ленты оценили в 160 рублей за штуку, букеты из искусственных цветов стоят от 88 до 399 рублей.

Стоимость взрослых гробов начинается от 2,5 тыс рублей. На эти деньги можно купить деревянный гроб без обивки размером 1,8х2 метра. Обивка шелком и велюром добавляет стоимости гроба не менее 2 тыс рублей, а если к нему добавить драпировку - обойдется такой гроб в сумму от 5,4 тыс рублей до 8,5 тыс рублей.

Также "Горритуал" предоставляет услуги по погребению. Так, выкопать могилу будет стоить от 7 до 14,5 тыс рублей в зависимости от грунта, установить крест - 526 рублей. Изготовление и установка оградки обойдется в 1 тыс руб за один погонный метр.

Еще почти 600 рублей придется заплатить за содержание тела умершего в холодильной камере, 526 рублей - за часовую работу одного грузчика, который будет доставлять тело умершего из дома. Причем, если это многоэтажный дом с лифтом, придется отдать 68 рублей за каждый этаж, без лифта покойника спустят за 188 рублей за этаж.

Самая дешевая доставка ритуальной атрибутики и перевозка тела умершего с сопровождающими на кладбище из дома обойдется почти в 2,8 тыс рублей - это при условии без заезда в храм и что перевозить будут автокатафалком "ГАЗель". То же, но с заездом в храм обойдется в 3,4 тыс руб, а если везти будут в ПАЗе - 3,8 тыс рублей. Дешевле будет, если покойника на кладбище отвезут из холодильной камеры - 1,5-2,3 тыс рублей.

Подводим итог. Похоронить человека, с учетом стоимости услуг МУП "Горритуал" - гроб, венок, крест, перевозка и вырытая могила - обойдется по самым скромным подсчетам в 19-22 тысячи рублей или 2 минимальные зарплаты. И это без поминального обеда, установки оградки, отпевания в храме и другого.

Услуги частников и кремация

Обратиться можно и в частную ритуальную организацию, которые в настоящее время работают в Симферополе. Так, по данным одной из них, скромные похороны, но с учетом всего необходимого, обойдутся в 21 тыс рублей.

Сюда входит гроб с оббивкой, подушкой и покрывалом, ритуальные принадлежности для покойника, венок и траурная лента, крест, катафалк на 2 часа и работа 4 грузчиков, а также оформление всех необходимых документов. Не входят в перечень услуг размещение в морге, место на кладбище, копка могилы - за это придется платить отдельно, как и за организацию поминок.

Услуги по кремации покойника обойдутся в два раза дороже - около 35 тыс рублей. Ритуальная служба обещает оформление всех необходимых документов для кремации и выдачу урны с прахом на 5-й день. Далее родственники кремированного действуют самостоятельно. Выкопать могилу для урны, по данным МУП "Горритуал", обойдется в 1,3-2,3 тыс рублей, в зависимости от грунта и условий захоронения.

В среднем, по словам симферопольцев, похороны обходятся в 30-40 тыс рублей.

Что входит в гарантированный перечень?

Однако, как заверяют в администрации крымской столицы, организовать похороны можно и куда дешевле. Правда, будет все очень-очень скромно.

"Государством установлен бесплатный гарантированный перечень услуг по погребению (оформлению документов, необходимых для погребения; предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела умершего на кладбище; погребение), которые оказываются специализированной службой по вопросам похоронного дела. (ч.1 и ч.2 ст.9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле")", - говорится в сообщении администрации.

Такой специализированной службой для Симферополя является МУП "Горритуал", а стоимость гарантированного перечня услуг в этом году составляет 5 701,31 руб. Сюда входят оформление документов, самый дешевый гроб, табличка с данными покойника, доставка гроба и тела к месту захоронения и погребение при рытье могилы экскаватором.

Указанный перечень нужен для расчета величины социального пособия на похороны. Его выплачивает Департамент труда и социальной защиты населения администрации Симферополя.

Если умерший не работал и не являлся пенсионером размер пособия составляет 5,5 тыс рублей. Единовременное пособие на погребение работавших симферопольцев выплачивается в размере 3,49 тыс руб, для пенсионеров - в размере 6,19 тыс руб.

Какие документы нужны для похорон и выплат?

После получения медицинского свидетельства о смерти необходимо обратиться в органы ЗАГС за получением свидетельства о смерти, на основании которого осуществляется выдача разрешения на захоронение либо оформляется решение о выделении места для захоронения.

Одновременно со свидетельством о смерти орган ЗАГС выдает справку о смерти по форме № 33 для получения пособия на погребение. Чтобы его оформить, необходимы паспорт или вид на жительство заявителя и его копия, СНИЛС; свидетельство о смерти; документы, подтверждающие место жительства умершего на территории Крыма (ее выдают органы местного самоуправления по месту жительства); при необходимости - справка работодателя, справка из Пенсионного фонда.

Обратиться за пособием можно в течение 6 месяцев после смерти человека в Департамент труда и соцзащиты населения Симферополя: б.Франко, 25, каб. 212 (тел. 62-09-45).

Источник: https://www.3652.ru/news/2069719