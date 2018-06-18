Детское лето в Анапе насыщено событиями

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На общегородском планерном совещании исполняющая обязанности заместителя главы города Екатерина Боровская рассказала, как на курорте проходит кампания по детскому отдыху маленьких анапчан.

В масштабной работе задействованы организации образования, культуры и молодежной политики.

Так, на базе общеобразовательных организаций действуют 16 летних лагерей дневного пребывания (2 в городе и 14 в сельских округах) с общим охватом 1625 школьников. С 1 по 15 июня проведено 240 тематических мероприятий. Лагеря встречают детей 5 дней в неделю с 8:30 до 14:30. Организовано двухразовое питание за счет краевой программы «Дети Кубани», ежедневно работают спортивные площадки с участием педагогов спортшкол. Проведены тематические, музыкальные, спортивные мероприятия, экскурсии по городу и однодневные походы.

Для 130 школьников организованы профильные смены по предметам на базе СОШ № 2 и 21, гимназии «Аврора». Здесь, помимо отдыха и оздоровления, ребята углубленно изучают предметы по выбору.

Кроме того, на базе СОШ № 2 и 19 работают 2 лагеря труда и отдыха для 40 подростков от 14 лет до 16 лет. Несовершеннолетние оказывают помощь в благоустройстве территории школы.

В 28 общеобразовательных учреждениях с 10.00 до 12.00 действуют дневные тематические площадки, которые посетили 1720 школьников от 7 до 15 лет. С 1 по 15 июня организовано 420 тематических мероприятий.

Работают библиотечные клубы, в которых проводятся литературно-игровые, театрализованные, конкурсные мероприятия.

С 13 по 17 июня станция детского юношеского туризма и экскурсий организовала 9 многодневных походов для 90 школьников по маршруту: село Сукко – Большой Утриш – водопад Жемчужный. На станции юных техников с 10.00 до 12.00 работают площадки для всех желающих. Опытные педагоги знакомят ребят с азами начального технического моделирования. В анапском Центре творчества в это же время действует площадка художественно-эстетической направленности.

На базе учреждений культуры клубного типа в период каникул работает 31 летняя детская досуговая площадка: 2 в городе и 29 в сельской местности. Площадки встречают гостей с 1 июня по 20 августа с 09.00 до 12.00, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. С 1 по 15 июня здесь проведено 760 мероприятий, в которых участвовало 992 ребенка в возрасте от 7 до 12 лет. Прошли театрализованные представления, концертные и познавательные программы, конкурсы чтецов и рисунков, литературные гостиные.

С июня по август организована работа 50 летних дворовых площадок: 17 в городе и 33 в сельских округах, которыми планируется охватить порядка 9000 подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. Площадки действуют 5 дней в неделю с 16:00 до 20:00. Уже проведено свыше 540 мероприятий.

Также управление по делам молодежи реализует на летних дворовых площадках программу «Молодёжный квартал». 13 июня в ее рамках прошли соревнования по дартсу «Попади в цель», 14 июня – спортивно-развлекательная программа «Виват,чемпионат!», а 15 июня – профилактическая беседа «Внимание, дорога!» с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма

Источник: пресс-служба администрации Анапы